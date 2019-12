Sky – Offerta per Mertens dalla Germania: la risposta del belga

L’attaccante azzurro, Dries Mertens, si trova sempre in una situazione in bilico con la società del Napoli per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto, in scadenza a giugno prossimo. Stando a quanto rivelato da Sky, il belga avrebbe ricevuto un’offerta dal Borussia Dortmund per il mercato di gennaio, ma lui stesso non sarebbe intenzionato a trasferirsi in Germania. La volontà di De Laurentiis e di Gattuso è quella di rinnovare, ma per ora non c’è accordo sulle cifre e la situazione resta uguale a quella di qualche settimana fa.