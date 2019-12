Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal parlando delle possibili operazione di mercato del Napoli:

“Torreira? Non ci sono segnali dell’Arsenal, al momento. Sono sicuro, però, che uno come Giuntoli, nel caso i Gunners dovessero chiudere le porte per Torreira, non si farebbe cogliere impreparato. Il ds, infatti, lavora anche alle alternative: Pulgar e Paredes”.