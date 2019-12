Ibrahimovic-Napoli, il sogno è tramontato: arriva la conferma

Zlatan Ibrahimovic è, probabilmente, il nome che scalderebbe qualsiasi piazza. Lo svedese era seguito anche dal Napoli, ma, come scrivono i principali quotidiani sportivi, pare che la società azzurra abbia fatto retromarcia sull’operazione. Fino a pochi giorni fa, il Napoli era fra le pretendenti, poi Aurelio De Laurentiis ha scelto di non proseguire il corteggiamento. Zlatan per Napoli resterà una suggestione. Lo svedese, ora, sembrerebbe vicino al ritorno in rossonero. Il sogno Zlatan per i tifosi partenopei resterà solo un sogno.