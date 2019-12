Corriere dello Sport – Mercato, il Napoli guarda in casa Psg: le ultime

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha tutte le migliori intenzioni per mettere a disposizione di Gennaro Gattuso una rosa in grado di arrivare al piazzamento champions. La pedina fondamentale che manca alla rosa azzurra è un regista per attuare al meglio il 4-3-3 di Ringhio. Sulla lista del ds azzurro è presente anche Leandro Paredes. Sul giocatore, però, c’è molta concorrenza. Tra tutte, all’argentino, ci pensa anche la Juve: l’idea dei bianconeri è uno scambio, da proporre al Psg, con Emre Can. I due calciatori in questione trovano poco spazio nelle rispettive squadre, ed entrambi vogliono ripartire con una nuova avventura. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.