Secondo quanto riportato da La Repubblica, già da gennaio ci sarà rivoluzione in casa Napoli.

In partenza ci sarebbero due colonne di questa squadra come Jose Callejon e Dries Mertens. E mentre sul secondo c’è ancora una piccola speranza che accetti il rinnovo, per lo spagnolo, invece, sarebbe vicina la firma con il Dalian, club cinese dovre ritroverebbe Hamsik e Benitez.