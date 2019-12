Gattuso a SKY: “C’è da lavorare, ma questa squadra ha qualità. Fabian? Vi spiego la sostituzione”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di SKY Sport per l’intervista post gara di rito.

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Primo tempo? Siamo malati, c’è da lavorare, lo sappiamo.

Questa squadra non ha problemi di qualità: si sono divertiti per tanti anni, giocando con il 4-3-3.

Fabian nervoso? Non è un vertice basso, per farlo lavorare al meglio dobbiamo aiutarlo tutti quanti, il primo tempo siamo stati statici e di conseguenza lui stesso ha perso tanti palloni. Ovvio che ci serva un giocatore in quel ruolo.

Il rapporto con i giocatori? Hai detto bene prima, mi piace instaurare un rapporto fisico con loro, devo entrare nella loro testa, solo così posso e so lavorare.

Barcellona? È un match di febbraio, se ci pensassimo già oggi mi verrebbero capelli bianchi, l’attenzione deve essere posta su Inter e Lazio”.