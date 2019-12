Alla scoperta del Sassuolo di De Zerbi

Quando parliamo di innovazione, idee diverse e, se vogliamo, anche rivoluzione, si possono nominare pochi allenatori nel nostro campionato. Uno di questi è ROBERTO DE ZERBI.

Il suo Sassuolo da ormai due anni sta incarnando lo spirito offensivo del giovane tecnico bresciano, analizziamo insieme punti deboli e forti di una delle squadre fra le più discontinue del nostro campionato.

Normalmente la formazione neroverde si schiera con un 4-3-3, uno dei principali punti deboli sta sicuramente nella FASE DIFENSIVA : il Sassuolo ha una media di 2 gol presi a partita, ma attenzione perché nelle ultime due uscite è riuscito a tenere la porta inviolata.

Tutti questi gol derivano dal livello medio della difesa a 4 ma anche dalla idea offensiva di De Zerbi che tende sempre a tenere LA LINEA MOLTO ALTA e a cominciare ad impostare il gioco sempre da dietro.

Il Sassuolo è una formazione che cambia spesso organico in mezzo al campo, ciò significa che De Zerbi non schiera la squadra solo in base alle sue idee tattiche ma anche in base all’avversario che va ad affrontare.

In attacco con CAPUTO ha finalmente trovato il finalizzatore che serviva.

Gattuso inoltre dovrà fare attenzione a JEREMY BOGA, un talento sbocciato lo scorso gennaio approdato dal Chelsea e già nel mirino di grandi club :talento e fisicità al servizio del Sassuolo.

Stessa cosa vale per il centrocampo dove Duncan,il giovane Traoré e Locatelli possono davvero pensare di impensierire con inserimenti da dietro l’area napoletana.

Il possesso palla di De Zerbi non predilige un preciso ruolo di campo ma tutta la squadra, dai terzini agli attaccanti passando per portieri e centrocampisti.

Con gli annessi e connessi e la consapevolezza di non essere una squadra d’alta classifica, il Sassuolo di De Zerbi applica un calcio moderno che spesso si tramuta in goleade delle squadre avversarie ma anche in importanti vittorie.

Gli emiliani possono battere i partenopei, ma Questo Napoli a Reggio Emilia rischia tanto e per festeggiare al meglio il natale non sono concessi passi falsi.