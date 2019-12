Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino Dries Mertens. L’attaccante belga andrà in scadenza con il Napoli a giugno e le trattative per il rinnovo sono ancora bloccate. E infatti, il club tedesco, avrebbe già avviato i primi contatti con il calciatore per capire le sue intenzioni. Mertens prende tempo e preferirebbe aspettare la finestra di calciomercato estiva