Verso Sassuolo-Napoli: la probabile formazione azzurra

Ultimi 2 giorni di allenamento, esclusa la rifinitura di domenica, a disposizione di Gattuso per sciogliere i dubbi in merito agli 11 che scenderanno in campo contro il Sassuolo.

In porta sarà confermato Meret, che vedrà davanti a sè (da destra verso sinistra) Di Lorenzo, Manolas, Luperto ed uno tra Mario Rui e Hysaj, con il primo in netto vantaggio.

A centrocampo sono sicuri del posto Allan e Zielinski, con Fabiàn insidiato da Elmas (provato anche da Gattuso).

In attacco conferma per Milik, a sinistra ci sarà Insigne e a destra Lozano è favorito su Callejon, visibilmente fuori forma contro il Parma.

In dubbio la convocazione di Mertens: secondo gli ultimi report il belga ha svolto le ultime due sessioni di allenamento in palestra.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui (Hysaj); Fabiàn/Elmas, Allan, Zielinski; Lozano (Callejon), Milik, Insigne.