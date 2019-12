Napoli, Gattuso vuole subito il regista: il nome in cima alla lista

Per il 4-3-3 del nuovo allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, c’è bisogno di un regista. Dal profilo definito da Ringhio, il calciatore che più incarna le caratteristiche che desidera è: Lucas Torreira. L’ex Sampdoria e attuale calciatore dell’Arsenal, è giunto all’apice della sua carriera giocando proprio da interno di centrocampo. Gattuso, però, avrebbe chiesto subito questo rinforzo, addirittura non oltre dicembre. Il Mattino, edizione odierna, scrive che l’allenatore del Napoli vorrebbe la squadra già pronta per la ripresa del campionato all’anno nuovo e proprio per questo motivo avrebbe chiesto di imbastire subito la trattativa che porterebbe a Torreira.

Sul quotidiano – si legge – che il problema è di natura economica. Il Napoli, al momento, mette sul piatto 30 milioni e non vorrebbe spingersi oltre (bonus compresi) per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Samp. I Gunners, invece, visto che acquistarono il calciatore per 30 milioni di euro, ora vorrebbero di più. La trattativa, quindi, potrebbe durare un pò di più ma non oltre il 2019.