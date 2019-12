Corriere dello Sport – Napoli, Giuntoli alla ricerca del playmaker: gli obiettivi

Il Napoli ha bisogno di ritrovare il modulo che più si adatta alle caratteristiche dei suoi calciatori: il 4-3-3. Questo, non a caso, è il modulo prediletto da Gennaro Gattuso. Per completare l’opera, però, c’è bisogno di un uomo che rinforzi il centrocampo: un regista, un calciatore che detta i tempi di gioco, un vero e proprio playmaker (facendo riferimento ai ruoli nel basket). Il mercato di gennaio è vicino, e il Napoli ha già iniziato a sondare il terreno per qualche calciatore. Sulla lista di Giuntoli ci sono 4 noi: Torreira dell’Arsenal (primo obiettivo); Sander Berge del Genk, Stanislav Lobotka del Celta Vigo e Soumaré del Lille (che costa già 50 milioni di euro). Per l’estate c’è anche Sofyan Amrabat dell’Hellas. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.