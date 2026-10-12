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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 15:12
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Fonte: SSC Napoli

Allegri sceglie 19 convocati per Villarreal-Napoli: Anguissa e Olivera restano a casa

Allegri ha scelto i 19 convocati del Napoli per Villarreal-Napoli di Champions: l'elenco ufficiale con tutti i nomi dei partenopei che voleranno in Spagna.

di · · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, dopo le convocazioni per il Villarreal
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IN BREVE
  • Anguissa e Olivera restano indisponibili per infortunio e non saranno in campo contro il Villarreal
  • Solo 19 i convocati di Allegri per la trasferta di Champions League in Spagna
  • Giovane viene inserito temporaneamente in lista UEFA in sostituzione di Favasuli
  • Oltre ad Anguissa e Olivera, out anche Vergara, Favasuli e Alisson Santos
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Mister Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per la gara di Champions League tra Villarreal e Napoli, in programma martedì alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica. Tra le esclusioni di rilievo per questa trasferta ci sono Frank Anguissa e Mathias Olivera, entrambi fermi per infortunio e quindi non disponibili per la sfida spagnola.

Secondo quanto riportato dalle ultime fonti, nessun giocatore della lista infortunati è riuscito a recuperare in tempo per Villarreal-Napoli: Allegri dovrà fare a meno anche di Vergara, Favasuli e Alisson Santos. In particolare, Anguissa ha svolto solo una parte di attivazione con il gruppo nell’allenamento di rifinitura a Castel Volturno e poi un lavoro personalizzato in campo.

Nella lista dei convocati trova spazio Giovane, presente come "sorpresa" per questa gara: il brasiliano è stato inserito in via temporanea in lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli, sfruttando così una sostituzione nella lista UEFA.

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Di seguito i convocati azzurri per la trasferta di Champions League contro il Villarreal: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Restano fuori tutti gli altri calciatori non presenti in lista UEFA.

Le esclusioni per infortunio e i cambi in lista sono un aspetto chiave nella preparazione della partita, come emerso anche dal quadro sulle probabili formazioni.

Aggiornamento del 12 ottobre, ore 15:03: La nuova versione specifica che Anguissa e Olivera restano out per infortunio e Giovane è inserito in lista al posto di Favasuli.

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