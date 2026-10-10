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Pereyra convocato Napoli-Frosinone: Allegri ufficializza il giovane argentino

Pereyra convocato Napoli-Frosinone: Allegri sceglie il classe 2008, confermata la maglia 36 per l'esordio tra i grandi.

di · · 1 min
Pereyra convocato Napoli-Frosinone: Allegri ufficializza il giovane argentino
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IN BREVE
  • Milton Pereyra classe 2008 convocato da Allegri per la sfida Napoli-Frosinone
  • L'argentino indosserà ufficialmente la maglia numero 36 contro il Frosinone
  • Non è certo se Pereyra entrerà in campo o si siederà solo in panchina
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La convocazione di Milton Pereyra per Napoli-Frosinone è stata confermata ufficialmente: l’attaccante argentino classe 2008 è stato scelto da Massimiliano Allegri per la gara contro il Frosinone in programma questa sera. La chiamata rappresenta un riconoscimento significativo per il giovane talento, già protagonista nella Primavera partenopea, che potrà così vivere la sua prima esperienza nella massima serie.

Secondo quanto si apprende, la scelta del numero di maglia è adesso definitiva: sarà il 36 quello indossato da Pereyra allo stadio Diego Armando Maradona. L’ufficialità è arrivata dalla Lega Serie A, che ha inserito il calciatore nella lista dei convocati con la nuova numerazione. Resta ora da capire se Allegri deciderà di impiegarlo nel corso del match o se invece il ragazzo si limiterà ad osservare la gara dalla panchina, comunque parte del gruppo della prima squadra in occasione di una sfida ufficiale di campionato.

La promozione di Pereyra si inserisce nelle strategie di Allegri per fronteggiare le assenze e assicurare nuove alternative a disposizione, soprattutto in vista del calendario fitto di appuntamenti. Il debutto, anche solo nell’elenco dei disponibili, costituisce comunque un passo importante per il percorso del giovane argentino all’interno del club azzurro.

Per le ultime sulle scelte di formazione di Allegri, è possibile leggere l’articolo Napoli-Frosinone formazione: Sky conferma difesa a tre e novità per Allegri.

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