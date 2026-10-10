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Napoli-Frosinone convocati Allegri: Politano recupera, out Buongiorno, Olivera, Anguissa, Favasuli e Vergara

Napoli-Frosinone convocati Allegri: Politano recuperato, fuori per infortunio Buongiorno, Olivera, Anguissa, Favasuli e Vergara.

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Scott McTominay
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Buongiorno, Olivera, Anguissa, Favasuli e Vergara assenti per infortunio
  • Matteo Politano recuperato e incluso tra i 21 convocati di Allegri
  • McTominay e Beukema tornano tra i disponibili, prima chiamata per Milton Pereyra

Per Napoli-Frosinone convocati Allegri sono stati ufficializzati i nomi degli assenti per infortunio: restano ai box Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Costantino Favasuli, André-Frank Zambo Anguissa e Antonio Vergara, come si apprende da fonti vicine al club.

Il tecnico Massimiliano Allegri può comunque contare sul recupero di Matteo Politano, incluso tra i ventuno convocati per la gara in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Presenti anche Scott McTominay e Beukema, mentre per la prima volta è stato chiamato Milton Pereyra, centrocampista della Primavera.

Nel dettaglio, la rosa dei convocati vede alcune scelte obbligate nei vari reparti, soprattutto in difesa e a centrocampo. Resta da capire se Giovanni Di Lorenzo agirà da terzino destro o verrà impiegato come centrale destro in una difesa a tre, mentre Leonardo Spinazzola dovrebbe essere confermato a sinistra. Secondo quanto filtra, McTominay potrebbe partire dalla panchina e trovare spazio a gara in corso per accumulare minuti dopo il recente stop.

La presenza di Billy Gilmour e Stanislav Lobotka si conferma centrale nelle scelte di Allegri per il centrocampo, come già anticipato in precedenza (Napoli-Frosinone, secondo indiscrezioni Gilmour e Lobotka titolari a centrocampo).

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