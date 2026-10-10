Mister Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per il match tra Napoli e Frosinone, in programma stasera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i convocati per Napoli-Frosinone spicca la presenza di Milton Pereyra, attaccante argentino di 18 anni promosso dalla Primavera.

A quanto si apprende, mancheranno ancora diversi infortunati: Anguissa, Favasuli, Alisson Santos, Olivera e Vergara. Nella lista figurano i portieri Contini, Meret e Milinkovic-Savic; i terzini Di Lorenzo e Spinazzola; i difensori Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin e Rrahmani; i centrocampisti De Bruyne, Gilmour, Lobotka e McTominay; gli esterni Giovane, Lang, Neres e Politano; gli attaccanti Hojlund, Lucca e appunto Pereyra.

Il collega della Rai Antonello Perillo ha sottolineato che "giusto convocare Milton Pereyra, promettente bomber argentino di 18 anni, ma sarebbe servito soprattutto un centrocampista e forse anche un terzino per fronteggiare le tante assenze contro il Frosinone. Evidentemente nessuno della Primavera in quei ruoli è ritenuto pronto per essere portato in panchina".

Per un approfondimento sulla presenza dell’argentino, puoi leggere Milton Pereyra convocato per la prima volta con il Napoli contro il Frosinone. Inoltre, tra i nomi arruolabili ritrovati ci sono Beukema, Neres e McTominay, come sottolineato in Allegri ritrova Beukema Neres e McTominay in panchina col Frosinone.