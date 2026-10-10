Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati del Napoli per la sfida contro il Frosinone, prevista questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Lo comunica il sito ufficiale della SSC Napoli.

Tra i giocatori scelti figurano Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Neres, Politano, Rrahmani e Spinazzola.

Sono regolarmente presenti McTominay e per la prima volta Milton Pereyra, mentre restano fuori dai convocati, oltre a Vergara, anche Anguissa, Favasuli, Buongiorno e Olivera, tutti indisponibili per infortunio secondo quanto si apprende. Nel gruppo ci sono sia Beukema che Lucca, protagonisti anche delle recenti dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa. Per approfondire la situazione dei due calciatori si può leggere l’articolo “Allegri su Beukema e Lucca: ‘Stanno bene e sapranno farsi valere’”.

Nessuna novità invece sullo stop di Vergara, già comunicato nei giorni scorsi, che resta fuori per un problema muscolare e prosegue il percorso di riabilitazione, come spiegato in questo aggiornamento.

Articoli correlati: