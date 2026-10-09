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Milton Pereyra convocato per la prima volta con il Napoli contro il Frosinone

Milton Pereyra convocato da Allegri per Napoli-Frosinone: prima chiamata in prima squadra per il giovane attaccante argentino.

di · · 1 min
Milton Pereyra convocato per la prima volta con il Napoli contro il Frosinone
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IN BREVE
  • Milton Pereyra classe 2008 convocato da Allegri per Napoli-Frosinone
  • L'attaccante argentino non è nella lista della Primavera contro il Pisa
  • Anche Riccio e Chiummariello aggregati alla prima squadra secondo indiscrezioni

Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008, è stato convocato per la prima volta da Massimiliano Allegri nella rosa della prima squadra del Napoli in vista della sfida di campionato contro il Frosinone. A quanto si apprende, Pereyra non figura nella lista dei convocati della Primavera per l’incontro con il Pisa proprio perché aggregato alla squadra maggiore per la gara ufficiale.

La scelta rappresenta una novità significativa, confermando l’attenzione di Allegri verso i giovani talenti del vivaio azzurro. Stando alle stesse indiscrezioni, anche Luigi Riccio e Chiummariello, solitamente impegnati con la Primavera, non sono stati convocati per la partita giovanile per ragioni simili.

Per approfondire su altri giovani convocati per Napoli-Frosinone, qui la notizia su Luigi Riccio classe 2009.

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