Napoli, ecco i convocati per la partita contro il Como: Mazzocchi e Badiashile in tribuna

Mancano poche ore al big match della 2a giornata di Serie A tra Napoli e Como, in programma oggi allo Stadio Maradona alle 18:30. Si tratta dell’esordio stagionale in casa per i Partenopei di Massimiliano Allegri che sono in cerca di continuità dopo la vittoria contro il Genoa di sabato scorso.

E’ uscita, intanto, la lista dei convocati di Allegri per la partita di oggi: oltre agli infortunati Buongiorno e Marianucci, non ci saranno neanche Mazzocchi e il nuovo arrivato dal Chelsea, Badiashile: il primo molto probabilmente lascerà nei prossimi giorni, il secondo “si é allenato poco con il Chelsea” come detto da Allegri. Come contro il Genoa, spunta anche il nome del giovane Christian Garofalo tra i convocati. Di seguito, ecco la lista completa, pubblicata sul sito ufficiale del club Partenopeo.

Alisson Santos

Frank Anguissa

Sam Beukema

Nikita Contini

Kevin De Bruyne

Giovanni Di Lorenzo

Costantino Favasuli

Christian Garofalo

Billy Gilmour

Giovane

Rasmus Hojlund

Noa Lang

Stanislav Lobotka

Lorenzo Lucca

Rafa Marin

Scott McTominay

Alex Meret

Vanja Milinkovic-Savic

David Neres

Mathias Olivera

Matteo Politano

Amir Rrahmani

Leonardo Spinazzola

Antonio Vergara