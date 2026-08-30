Napoli, ecco i convocati per la partita contro il Como: Mazzocchi e Badiashile in tribuna

Mancano poche ore al big match della 2a giornata di Serie A tra Napoli e Como, in programma oggi allo Stadio Maradona alle 18:30. Si tratta dell’esordio stagionale in casa per i Partenopei di Massimiliano Allegri che sono in cerca di continuità dopo la vittoria contro il Genoa di sabato scorso.
E’ uscita, intanto, la lista dei convocati di Allegri per la partita di oggi: oltre agli infortunati Buongiorno e Marianucci, non ci saranno neanche Mazzocchi e il nuovo arrivato dal Chelsea, Badiashile: il primo molto probabilmente lascerà nei prossimi giorni, il secondo “si é allenato poco con il Chelsea” come detto da Allegri. Come contro il Genoa, spunta anche il nome del giovane Christian Garofalo tra i convocati. Di seguito, ecco la lista completa, pubblicata sul sito ufficiale del club Partenopeo.
Alisson Santos
Frank Anguissa
Sam Beukema
Nikita Contini
Kevin De Bruyne
Giovanni Di Lorenzo
Costantino Favasuli
Christian Garofalo
Billy Gilmour
Giovane
Rasmus Hojlund
Noa Lang
Stanislav Lobotka
Lorenzo Lucca
Rafa Marin
Scott McTominay
Alex Meret
Vanja Milinkovic-Savic
David Neres
Mathias Olivera
Matteo Politano
Amir Rrahmani
Leonardo Spinazzola
Antonio Vergara