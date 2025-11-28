Convocati Parma – Napoli Primavera: non c’è Borriello per i Partenopei

Dopo la sconfitta tra le polemiche contro il Frosinone in campionato, gli azzurrini si sono riscattati battendo il Qarabag per 2-0 nella Youth League. Adesso i Partenopei vogliono ritrovare la vittoria anche in campionato contro il Parma in trasferta: la squadra allenata da Nicola Corrent è attualmente seconda in classifica a -1 dalla Fiorentina capolista, e vuole la terza vittoria consecutiva. Sono da poco usciti i giocatori convocati dall’allenatore degli azzurrini, Dario Rocco:

1 Pugliese

3 De Luca

4 Cimmaruta

5 Gambardella

6 Garofalo

7 Nardozi

8 De Chiara

9 Raggioli

11 Smeraldi

16 Marotta

17 D’Angelo

18 Anic

25 Torre

33 Caucci

36 Lo Scalzo

44 Eletto

45 Gorica

60 Baridò

70 Genovese

77 De Martino S.

95 Spinelli

97 Olivieri