Convocati Parma – Napoli Primavera: non c’è Borriello per i Partenopei

Dopo la sconfitta tra le polemiche contro il Frosinone in campionato, gli azzurrini si sono riscattati battendo il Qarabag per 2-0 nella Youth League. Adesso i Partenopei vogliono ritrovare la vittoria anche in campionato contro il Parma in trasferta: la squadra allenata da Nicola Corrent è attualmente seconda in classifica a -1 dalla Fiorentina capolista, e vuole la terza vittoria consecutiva. Sono da poco usciti i giocatori convocati dall’allenatore degli azzurrini, Dario Rocco:
1 Pugliese
3 De Luca
4 Cimmaruta
5 Gambardella
6 Garofalo
7 Nardozi
8 De Chiara
9 Raggioli
11 Smeraldi
16 Marotta
17 D’Angelo
18 Anic
25 Torre
33 Caucci
36 Lo Scalzo
44 Eletto
45 Gorica
60 Baridò
70 Genovese
77 De Martino S.
95 Spinelli
97 Olivieri