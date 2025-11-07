Kosovo, i convocati per le Qualificazioni ai Mondiali: c’è anche Rrahmani

Dopo i 7 punti ottenuti nelle ultime 3 partite, il Kosovo è secondo nel suo girone per le Qualificazioni ai Mondiali a -3 dal primo posto occupato dalla Svizzera. Oggi sono usciti i convocati per le partite contro la Slovenia (sabato 15 novembre) e la Svizzera (martedì 18 novembre): tra i convocati c’è anche Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli. Il classe 94, rientrato da poco dall’infortunio subito a settembre durante le Qualificazioni ai Mondiali, è un giocatore fondamentale per Antonio Conte: infatti, dal suo rientro, il Napoli non ha subito gol nelle sue ultime 2 partite ufficiali soprattutto grazie a Rrahmani. Di seguito, ecco la lista completa dei dal CT della Nazionale Bosniaca, Franco Foda.

Portieri: Arijanet Muric (Sassuolo), Amir Saipi (Lugano), Visar Bekaj (Hatayspor), Faton Maloku (Drita).

Difensori: Amir Rrahmani (Napoli), Mergim Vojvoda (Como), Lumbardh Dellova (CSKA Sofia), Fidan Aliti (Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Kolos Kovalivka), Albian Hajdari (Hoffenheim), Kreshnik Hajrizi (Sion), Dion Gallapeni (Widzew Lodz), Leard Sadriu (Arges Pitesti).

Centrocampisti: Valon Berisha (LASK Linz), Elvis Rexhbecaj (Augsburg), Leon Avdullahu (Hoffenheim), Veldin Hodza (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Cluj), Muharrem Jashari (LNZ Cerkasy), Meriton Korenica (Cluj), Florent Muslija (Fortuna Dusseldorf).

Attaccanti: Ermal Krasniqi (Legia Varsavia), Baton Zabergja (Metalist), Edon Zhegrova (Juventus), Milot Rashica (Besikitas), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Albion Rrahmani (Sparta Praga), Vedat Muriqi (Mallorca).