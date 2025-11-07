Italia, i convocati di Gattuso per le partite contro Moldavia e Norvegia: ci sono 3 del Napoli

Sono usciti da poco i convocati di Gattuso per le partite dell’Italia contro la Moldavia (giovedì 13 novembre) e contro la Norvegia (domenica 16 novembre). Gli Azzurri giocheranno quasi sicuramente gli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali: per superare la Norvegia nel girone l’Italia deve sperare in un passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia, e poi deve battere la Norvegia nello scontro diretto. In caso di vittoria della Norvegia contro l’Estonia, e vittoria dell’Italia contro la Norvegia, gli uomini di Gattuso aggancerebbero Haaland e compagni in classifica: servirebbe, però, una vittoria a dir poco larga nello scontro diretto vista la differenza reti ampia tra le due squadre. Tra i convocati di Gattuso, spuntano 3 giocatori del Napoli: Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Man City), Vicario (Tottenham)

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma)

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio)