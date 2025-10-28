Ufficiale – I convocati di Di Francesco per il Napoli: ancora out Sottil

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera alle 18:30 contro il Napoli al Via del Mare. Non recupera Sottil, insieme a lui mancheranno anche Jean, Marchwinski e Perez.

I convocati:

PORTIERI
30. Falcone
  1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
  4. Gaspar
21. Kouassi
  3. Ndaba
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
93. Maleh
75. Pierret
20. Ramadani
  6. Sala

ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
  7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
  9. Štulić

