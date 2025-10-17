Convocati Inter – Napoli Primavera: c’è anche Baridò per i Partenopei

Ricomincia anche la Primavera 1 dopo la pausa per le Nazionali, con il Napoli di Dario Rocco impegnato in trasferta contro l’Inter Campione d’Italia, domani alle 11. Partita difficile per gli ospiti che, dopo la vittoria alla 1a giornata contro il Cagliari, hanno perso le successive 6 partite di campionato. Stesso discorso per l’Inter di Benny Carbone, che ha esordito con una vittoria contro il Monza, per poi ottenere 3 punti in 6 partite. Sono da poco usciti i giocatori convocati dall’allenatore degli azzurrini, Dario Rocco: arriva la prima convocazione per Francisco Baridò e Raffaele Saviano.

Questi i convocati:

Portieri – Lattisi, Spinelli

Difensori – Caucci, Colella, De Luca, Eletto, Gambardella

Centrocampisti – Anic, Baridò, Cimmaruta, De Chiara, De Martino G., Genovese, Lo Scalzo, Prisco

Attaccanti: Borriello, Esposito, Gorica, Iovine, Nardozi, Saviano, Torre