Serbia, i convocati per le Qualificazioni ai Mondiali: c’è Vanja Milinkovic-Savic

Due partite importanti per la Serbia contro l’Albania (sabato 11 ottobre) e l’Andorra (martedì 14 ottobre) per provare ad arrivare almeno ai playoff. La squadra allenata da Dragan Stojkovic è attualmente terza nel suo girone a 7 punti, a -1 dall’Albania seconda, nel girone dell‘Inghilterra. Tra i convocati di Stojkovic, per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali c’è anche Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli. L’estremo difensore, ex Torino, è stato preferito in alcune occasioni a Meret nella formazione titolare dei Partenopei e, finora, ha disputato delle ottime partite, compresa l’ultima contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Rajkovic (Al Ittihad), Petrovic (Bournemouth), Rosic (Vojvodina)

Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Veljkovic (Stella Rossa), Erakovic (Zenit), Simic (Al Ittihad), Milosavljevic (Bournemouth)

Centrocampisti: Lukic (Fulham), Gudelj (Siviglia), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Stefan Mitrovic (Exclesior), Stankovic (Club Brugge), Ugresic (Partizan), Zukic (Wolfsberger)

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK Atene), Ilic (Union Berlino)