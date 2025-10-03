Italia, i convocati di Gattuso per le partite contro Estonia e Israele: ci sono 3 del Napoli

Sono usciti da poco i convocati di Gattuso per le partite dell’Italia contro l’Estonia (sabato 11 ottobre) e l’Israele (martedi 14 ottobre). Per gli Azzurri è obbligatorio fare 6 punti in queste due partite per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma potrebbe non bastare per evitare gli spareggi, vista la vittoria della Norvegia contro la Moldavia per 11-1 che non ha fatto altro che aumentare la differenza reti. Tra i convocati di Gattuso spuntano tre giocatori del Napoli, ovvero Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Man City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham)

Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al Qadsiah), Zaccagni (Lazio)