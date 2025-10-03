Camerun, i convocati per le Qualificazioni ai Mondiali: c’è anche Anguissa

Dopo la sconfitta contro il Capo Verde, il Camerun si trova secondo nel suo girone, a -4 proprio dagli Squali Azzurri che sognano i Mondiali. Sono da poco usciti i convocati per le partite contro il Mauritius (mercoledì 8 ottobre) e l’Angola (lunedì 13 ottobre): non manca Frank Zambo Anguissa nella lista dei convocati. Il centrocampista del Napoli è un giocatore fondamentale per Antonio Conte. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati dal CT della Nazionale Camerunense, Marc Brys.

Portieri: Dèvis Epassy (Dinamo Bucarest), Simon Omossola (St. Eloi Lupopo), André Onana (Trabzonspor)

Difensori: Samuel Junior Kotto (Gent), Tchatchoua (Wolverhampton), Jean-Charles Castelletto (Al Duhail), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Michael Ngadeu-Ngadjui (Beijing Gouan), Nagida Mahamadou (Rennes), Junior Tchamadeu (Stoke City), Malcom Bokele (Goztepe)

Centrocampisti: Anguissa (Napoli), Baleba (Brighton), Arthur Avom (Lorient), Hongla (Granada), Fidele Brice Ambina (Valerenga)

Attaccanti: Bassogog (Al Okhdood), Mbeumo (Man Utd), Nicolas Brice Moumi Ngamaleu (Dinamo Mosca), Frank Magri (Tolosa), Aboubakar (svincolato), Choupo-Moting (New York Red Bulls), Danny Namaso (Auxerre), Georges-Kévin Nkoudou (Al Diriyah), Patrick Soko (Almeria), Karl Etta Eyong (Levante)