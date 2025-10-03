Belgio, i convocati per le Qualificazioni ai Mondiali: non manca De Bruyne

Venerdì 10 ottobre il Belgio di Rudi Garcia giocherà una partita cruciale contro la Macedonia Del Nord per le Qualificazioni ai Mondiali: i Diavoli Rossi sono secondi nel loro girone a -1 proprio dalla Macedonia Del Nord capolista, ma hanno una partita in meno. Dopodiché, affronteranno anche il Galles, lunedì 13 ottobre. Tra i convocati di Rudi Garcia non poteva mancare Kevin De Bruyne: il centrocampista del Napoli continua ad essere decisivo sia per la squadra Partenopea, che per la Nazionale Belga. Finora, con la squadra di Conte ha segnato 3 gol (uno su punizione, due su rigore) e fornito due assist in 7 partite giocate tra campionato e Champions League. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Courtois (Real Madrid), Lammens (Man Utd), Sels (Nottingham Forest), Vandevoordt (Lipsia)

Difensori: Castagne (Fulham), Debast (Sporting Lisbona), De Cuyper (Brighton), De Winter (Milan), Mechele (Club Brugge), Meunier (Lille), Seys (Club Brugge), Theate (Eintracht Francoforte)

Centrocampisti: De Bruyne (Napoli), Raskin (Rangers), Vanaken (Club Brugge), Vanhoutte (Nizza), Amadou Onana (Aston Villa), Witsel (Girona)

Attaccanti: Batshuayi (Eintracht Francoforte), De Ketelaere (Atalanta), Doku (Man City), Malick Fofana (Lione), Lukebakio (Benfica), Openda (Juventus), Saelemaekers (Milan), Trossard (Arsenal)