Italia Under 21, ecco i convocati di Baldini: c’è un difensore Partenopeo

Inizia l’era Baldini: il nuovo ct dell’Italia U21 ha scelto i suoi 25 convocati per le Qualificazioni per EURO 2027: gli azzurrini affronteranno il Montenegro (venerdì 5 settembre) e la Macedonia Del Nord (martedì 9 settembre). Tra i convocati, spunta anche il nome di Luca Marianucci: per il nuovo difensore del Napoli sarà il debutto in assoluto in una selezione azzurra. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati di Baldini per le Qualificazioni di EURO 2027.

Portieri: Mascardi (Spezia), Motta (Reggiana), Nava (Cremonese)

Difensori: Bartesaghi (Milan), Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Comuzzo (Fiorentina), Idrissi (Cagliari), Kayode (Brentford), Mane (Borussia Dortmund), Marianucci (Napoli), Moruzzi (Empoli), Palestra (Cagliari)

Centrocampisti: Amatucci (Las Palmas), Berti (Cesena), Dagasso (Pescara), Lipani (Sassuolo), Ndour (Fiorentina), Pisilli (Roma)

Attaccanti: Camarda (Lecce), Cherubini (Sampdoria), Fini (Genoa), Koleosho (Espanyol), Pafundi (Sampdoria), Raimondo (Frosinone), Venturino (Genoa)