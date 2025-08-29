Italia, ecco i primi convocati di Gattuso: ci sono tre giocatori del Napoli

E’ uscita da poco la prima lista di convocati del nuovo ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, in vista delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la sconfitta contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia, gli Azzurri devono vincere le prossime partite e sperare in un passo falso della Norvegia per evitare di andare nuovamente ai playoff. Le prime due partite di Gattuso da ct dell’Italia saranno contro Estonia (venerdì 5 settembre) e Israele (lunedì 8 settembre). Tra i convocati, spuntano tre giocatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham)

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Leoni (Liverpool), Mancini (Roma)

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Maldini (Atalanta), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio)