Cagliari, ecco la lista dei convocati per la partita contro il Napoli

Domani sera, il Napoli gioca la sua prima partita stagionale in casa: ad aspettarlo c’è il Cagliari. Entrambi le squadre vengono da un risultato positivo alla prima giornata: gli azzurri hanno vinto in trasferta contro il Sassuolo (0-2), mentre i sardi vengono da un pareggio interno contro la Fiorentina, grazie a un gol di Sebastiano Luperto all’ultimo minuto (1-1). Questo l’elenco dei convocati di Fabio Pisacane per la partita di domani:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Di Pardo, Idrissi, Luperto, Mina, Obert, Palestra, Zappa

Centrocampisti: Adopo, Cavuoti, Deiola, Felici, Folorunsho, Gaetano, Mazzitelli, Prati, Rog

Attaccanti: Borrelli, Esposito, Kılıçsoy, Luvumbo

