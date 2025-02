Sky Sport – Un altro recupero per il Napoli ! Si torna al 4-3-3 ? Le ultime

Arrivano buone notizie da Castel Volturno. Mathias Olivera, dopo esser stato convocato per la partita di domenica contro il Como, è pienamente a disposizione del mister Conte e con ogni probabilità tornerà dal primo minuto per lo scontro diretto contro l’Inter. In questo modo l’allenatore leccese potrebbe ritornare al 4-3-3, alzando Leonardo Spinazzola nel ruolo di ala sinistra. Purtroppo nulla da fare per David Neres, il brasiliano non ha ancora recuperato e non sarà quindi indisponibile. A riferirlo è Sky Sport.