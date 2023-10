Ufficiale – convocati Italia per l’Inghilterra: out Biraghi

Questa sera l’Italia scenderà in campo Wembley contro l’Inghilterra nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Secondo le ultime di formazione di Sky, Di Lorenzo ritroverà il suo posto sulla fascia destra, Raspadori dovrebbe invece iniziare in panchina con Scammacca dall’inizio. Pochi minuti fa annunciati i convocati di Spalletti per la partita, Biraghi si accomoderà in tribuna.

Questi i convocati:

Portieri – Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori – Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni.

Centrocampisti – Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti – Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.