Tutto pronto per Napoli-Sassuolo, secondo match di campionato per gli azzurri e primo in casa per la nuova stagione. In vista della partita che inizierà alle 20:45, il club azzurro ha reso noti i convocati da mister Rudi Garcia tramite i vari social.

A sorpresa non saranno presenti Demme e Gaetano, entrambi vicini all’addio. Questa la lista completa: