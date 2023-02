Spezia-Napoli – I convocati azzurri per la sfida di domani a La Spezia

Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani alle 12.30 contro lo Spezia di Gotti in Liguria. Per il club allenato da mister Spalletti non ci sono assenze da segnalare e per la trasferta di domani tutta la squadra è a disposizione. Questi i convocati azzurri:

GOLLINI Pierluigi

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni