Andrà in scena oggi la partita al Maradona tra Napoli e Torino, in programma per le 15.00.

Ivan Juric, allenatore del Torino, dovrà quindi scegliere l’undici titolare che sfiderà una delle squadre capoliste: dovrà fare a meno di Pellegri, Ricci e Vojvoda che non sono potuti partire per Napoli.

Il tecnico croato sembrerebbe aver scelto di schierare in attacco Vlasic, Miranchuk e Sanabria, per la prima volta insieme dal primo minuto.

Al centro della difesa ci sarà Alessandro Buongiorno, reduce da un ottimo inizio di campionato, mentre sulla fascia sinistra ancora aperto il ballottaggio tra Lazaro e Aina.