Il Bologna, in questi minuti, ha pubblicato la lista dei convocati per la gara di domani, una gara davvero ostica e davvero difficile per la squadra di Mihajlovic, che si vuole riscattare dopo la sconfitta di Cagliari.

Sinisa Mihajlovic, oltre a Riccardo Orsolini, perde anche Dijks per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, mentre rientrano tutti i vari giocatori colpiti dal Covid, anche se hanno solo un allenamento nelle gambe.

Questi i convocati: