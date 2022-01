La SSC Napoli, al termine della rifinitura odierna, ha pubblicato l’elenco dei convocati per la trasferta, molto ostica e insidiosa come quella di Bologna; ma, per Spalletti, arrivano buone notizie.

Infatti, rientrano nei convocati sia Osimhen, che mancava dalla gara del 21 novembre contro l’Inter, ma anche Mario Rui e Zielinski, giocatori che sono stati fuori a causa del Covid. Purtroppo, come preannunciato, sarà assente Ospina per infortunio.

I convocati: