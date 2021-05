PRIMAVERA – Spezia-Napoli, i convocati di mister Cascione

Alle ore 15 al centro Sportivo Ferdeghini andrà di scena Spezia-Napoli, match valevole per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 2. L’obiettivo degli azzurrini sarà quello di vincere contro i liguri per centrare la zona playoff anche per dare continuità alla vittoria nel derby contro la Salernitana.

Di seguito i convocati di mister Cascione:

In ordine alfabetico: Acampa, Ambrosino, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Daniele, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Labriola, Pesce, Potenza, Romano, Sami, Sepe, Spedalieri, Vergara, Virgilio.