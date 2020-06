Nonostante la data non sia ancora ufficiale al 100%, la semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter con ogni probabilità si giocherà il 13 giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte però dovrà fare a meno di un nerazzurro. Stiamo parlando infatti di Matias Vecino, l’uruguaiano deve recuperare da un infortunio al ginocchio e, molto probabilmente, non verrà convocato per la sfida nel capoluogo campano.

Ci saranno invece tra le fila dei milanesi Bastoni, D’ambrosio e De Vrij. I tre difensori, hanno smaltito del tutto le noie fisiche accumulate negli ultimi allenamenti post Coronavirus.