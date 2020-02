Euro2020 si avvicina! L’Italia ha il compito di farsi valere dopo la tremenda debacle fatta agli ultimi mondiali in Russia. E’ quasi arrivato il momento, anche per Roberto Mancini di stilare la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla competizione europea. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato ruolo per ruolo chi potrebbero essere le 23 scelte del ct azzurro.

Per gli italiani del Napoli purtroppo, non ci sono buone notizie. Dietro a Donnarumma e Sirigu infatti, Gollini è in vantaggio su Meret che ha perso il posto da titolare negli ultimi match. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, è difficile la situazione anche per Giovanni Di Lorenzo, con Florenzi e Spinazzola in vantaggio rispetto all’ex giocatore dell’Empoli. L’unico sicuro del posto quindi, sarebbe Lorenzo Insigne il numero dieci della nostra nazionale.