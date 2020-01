GdS – Lobotka è pronto, svelato il giorno in cui potrebbe esordire

Dopo l’arrivo nel capoluogo campano e la firma sul contratto di ieri (per cifre e dettagli clicca qui), Stanislav Lobotka è pronto ad esordire con la maglia azzurra. Lo slovacco ha sostenuto già il primo allenamento con la squadra proprio ieri e sarà disponibile per il match contro la Fiorentina e potrà quindi già esordire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati superati quindi, tutti i problemi burocratici legati al tesseramento di un nuovo calciatore, proprio per permettere a Gattuso di provvedere alle prime modifiche tattiche per tornare alla vittoria in casa che, in campionato, manca ormai da quella lontanissima partita contro il Verona.