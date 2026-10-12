Rafa Marin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Napoli. Il difensore spagnolo si è soffermato sul suo percorso in azzurro: «Sono felice di questo ritorno, sono migliorato molto dopo la mia prima stagione con gli azzurri. Ora sto bene fisicamente e mentalmente, più maturo come calciatore. E voglio stare il più a lungo possibile in questo Napoli».

Marin ha ricordato la scorsa stagione al Napoli e le difficoltà affrontate contro il Villarreal: «Affrontiamo una squadra forte, hanno calciatori rapidi e pericolosi in ogni reparto. Dovremo essere bravi nelle giocate preventive e essere rapidi di pensiero quando impostiamo. L’anno scorso con il Villarreal non abbiamo fatto benissimo: eravamo poco esperti e incontravamo grandi club. Ma la qualità della squadra resta alta».

Il difensore ha aggiunto di aver sentito diversi compagni dopo il sorteggio: «Ho visto l’avvio di stagione: non è stato tra i migliori, ma c’è stato l’arrivo di un nuovo allenatore e di un progetto nuovo. So che miglioreranno, magari non da domani».

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Sull’organizzazione difensiva è intervenuto anche Iñigo Pérez: «La difesa a tre? Se vinciamo va bene tutto. Da giocatore per me è uguale giocare a tre, quattro o cinque. L’importante è vincere. Devo segnare di più? Non ci penso, ma se posso aiutare il Napoli perché no».

«Con Allegri e il suo staff mi sento benissimo, propongono sempre cose interessanti in campo. Con lui si aggredisce sempre, si sta alti anche in difesa».