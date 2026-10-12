L’allenatore del Villarreal Inigo Perez e il centrocampista Alberto Moleiro hanno presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Napoli, valida per la seconda giornata della Champions League, intervenendo all’Estadio de la Ceramica.

Perez sulla strategia contro il Napoli e su Allegri

Perez ha sottolineato il momento fisico della sua squadra: “Ci troviamo in un periodo in cui il corpo deve recuperare, l’allenamento di questo pomeriggio è importante: dobbiamo ascoltare i giocatori perché abbiamo bisogno di energie. Ma sono in grado di poter ripetere l’11 che ha giocato a Madrid, vediamo se sarà così per esigenze tecniche o se cambieremo qualcosa per energie fisiche”. Il tecnico ha evidenziato che “qualsiasi 11 giocherà contro il Napoli, potrà vincere” e si aspetta una squadra mentalmente pronta: “Vogliamo battere il Napoli, bisogna vederla con entusiasmo e non con il nervosismo dell’esigenza di vincere a tutti i costi”.

Parlando degli azzurri, Perez ha sottolineato che il gruppo guidato da Massimiliano Allegri è una squadra completa e dinamica, capace di adattarsi a diversi moduli di gioco. L’allenatore del Villarreal ha evidenziato la qualità tattica del tecnico avversario, affermando che Allegri riesce a mettere in difficoltà gli avversari proprio dal punto di vista tattico. Perez ha inoltre richiamato l’importanza dell’aspetto mentale e della maturità nella gestione della gara, oltre alla variabilità tattica del Napoli, come già emerso anche nell’analisi precedente.

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Moleiro e la sfida al Napoli

Moleiro ha parlato di un Villarreal fiducioso: “Arriviamo in un buon momento. Quando arriva un allenatore nuovo c’è bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, ma ci stiamo trovando molto bene. Sappiamo cosa ci aspetta domani e siamo molto fiduciosi, pensiamo che possa andare bene”. Sull’avversario, il centrocampista non ha nascosto la difficoltà della sfida: “Ci aspettiamo una partita complicata, il Napoli ha giocatori di altissimo livello”.

Rispondendo a una domanda su Rafa Marin, Moleiro ha svelato: “Ci ho parlato questa settimana e mi ha detto che mi darà tanti calci (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui, ci ho parlato in questi giorni, di come si sentiva, di quanta voglia avesse di giocare. È molto contento di come ha cominciato la stagione del Napoli”. Marin parteciperà alla conferenza stampa prepartita insieme ad Allegri. Maggiori dettagli sulle sue parole si trovano nell’articolo correlato.