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Allegri annuncia Milinkovic-Savic in porta e McTominay titolare per Villarreal-Napoli

Allegri annuncia che Milinkovic-Savic sarà titolare in Villarreal-Napoli. Meret, appena rientrato, in panchina. La scelta spiegata dal tecnico in conferenza.

di · · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, durante la conferenza stampa pre Villarreal
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Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che sarà Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta del Napoli nella sfida di domani contro il Villarreal in Champions League. Allegri ha spiegato: “Domani giocherà Milinkovic-Savic, Meret è rientrato dall’infortunio: abbiamo scelto questo tipo di gestione. Sono contento di tutti e due perché hanno caratteristiche differenti”.

A centrocampo, il tecnico ha dato due indicazioni importanti: "Scott sta decisamente meglio e credo che partirà dall’inizio", riferendosi a Scott McTominay, completamente recuperato dopo i problemi fisici degli ultimi giorni. Inoltre Billy Gilmour è in netto vantaggio su Stanislav Lobotka per iniziare dal primo minuto, una scelta che sorprenderebbe rispetto alle ultime uscite in campionato.

Nel gruppo dei convocati per Villarreal-Napoli, come riportato in un articolo correlato, non figurano invece Anguissa e Olivera.

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