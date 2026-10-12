Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che sarà Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta del Napoli nella sfida di domani contro il Villarreal in Champions League. Allegri ha spiegato: “Domani giocherà Milinkovic-Savic, Meret è rientrato dall’infortunio: abbiamo scelto questo tipo di gestione. Sono contento di tutti e due perché hanno caratteristiche differenti”.

A centrocampo, il tecnico ha dato due indicazioni importanti: "Scott sta decisamente meglio e credo che partirà dall’inizio", riferendosi a Scott McTominay, completamente recuperato dopo i problemi fisici degli ultimi giorni. Inoltre Billy Gilmour è in netto vantaggio su Stanislav Lobotka per iniziare dal primo minuto, una scelta che sorprenderebbe rispetto alle ultime uscite in campionato.

Nel gruppo dei convocati per Villarreal-Napoli, come riportato in un articolo correlato, non figurano invece Anguissa e Olivera.