Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Villarreal-Napoli, secondo turno della fase a gironi di Champions League, soffermandosi su infortunati, scelte tattiche e mentalità.

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro il Villarreal sottolineando la difficoltà dell’impegno e l’importanza di mantenere equilibrio: secondo il tecnico, il Villarreal "ha avuto un inizio non facile, ma poi hanno fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid". Allegri ha aggiunto che giocare all’Estadio de la Cerámica "è sempre complicato" e che l’obiettivo del Napoli è "passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo".

Le condizioni di McTominay e i rientri degli infortunati

Scott McTominay è sulla via del recupero e potrebbe essere in campo dall’inizio: “Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall’inizio oppure no. Credo di sì”, ha rivelato il tecnico. Restano da monitorare le condizioni degli altri giocatori rientrati da lunghi infortuni, tra cui Neres e Badiashile. Allegri ha annunciato inoltre che mercoledì torneranno ad allenarsi in gruppo Frank Anguissa, Mathías Olivera e Alisson.

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Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di recuperare tutti i giocatori, spiegando che "abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione". Il tecnico ha ricordato che "Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi" e ha ribadito che avere tutti a disposizione è molto importante per la squadra.

Moduli e mentalità anti Villarreal

Sulla questione difesa a tre, Allegri ha spiegato che non ama soffermarsi troppo sui moduli, definendo "riduttivo" parlare solo di schieramenti tattici. L’allenatore del Napoli ha aggiunto che "quando sento dire che si gioca con la difesa a tre o la difesa a quattro credo che sia molto riduttivo per una partita di calcio. Se fosse così, mettiamoci a cinque, o a sei, o a sette, e vinciamo. Sarebbe molto facile". Allegri ha poi sottolineato che la partita contro il Villarreal sarà completamente diversa rispetto a quella vista dal presidente sabato scorso.

“La nostra forza deve essere l’equilibrio, all’interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l’equilibrio”.

Dopo la gara europea, Allegri sottolinea l’importanza di mantenere l’equilibrio anche pensando al campionato, spiegando che la squadra dovrà "riprendere il cammino in campionato" e che "la nostra forza deve essere l’equilibrio, all’interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione".