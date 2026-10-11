Inigo Pérez ha spiegato in conferenza stampa, dopo la sconfitta del Villarreal contro il Real Madrid, di non voler approfondire i dettagli tattici in vista della prossima sfida con il Napoli in Champions League. L’allenatore spagnolo ha motivato la scelta con la necessità di non concedere vantaggi agli avversari attesi nei prossimi impegni ravvicinati.

Rispondendo a un giornalista che chiedeva dettagli sulla difesa a cinque adottata contro il Real Madrid, Perez ha dichiarato: “L’hai descritta benissimo. Tuttavia, dato che ci attende un mese pieno di impegni e sto già preparando la prossima gara, preferisco non svelare dettagli o spunti tattici agli avversari che affronteremo tra un paio di giorni. Io stesso studio le conferenze degli altri tecnici per cogliere ogni minimo sfumatura. Più tardi, a telecamere spente, parliamo di tattica finché vuoi”, secondo quanto si apprende.

Il tecnico ha aggiunto: “Al di là del risultato, sono contento della prestazione. C’è uno studio dietro ogni scelta tattica, ma preferisco non addentrarmi nei dettagli stasera: abbiamo tante gare ravvicinate e non voglio regalare troppi spunti ai videoanalisti avversari”.