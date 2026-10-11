L’attaccante brasiliano Giovane ha commentato la vittoria del Napoli per 3-0 contro il Frosinone, sottolineando la sua disponibilità tattica e raccontando un divertente aneddoto su Kevin De Bruyne. In conferenza stampa dopo il match disputato allo stadio Diego Armando Maradona, a quanto si apprende, il giocatore ha espresso soddisfazione sia per il risultato che per la sua prestazione, coronata dall’assist per la seconda rete personale del fuoriclasse belga nei minuti finali.

"Sono molto contento per la vittoria, mi metto a disposizione della squadra. Posso giocare ovunque, decide il mister. Sono disposto a ricoprire più ruoli. Sto cercando di imparare bene non solo l’italiano, ma anche l’inglese per comunicare al meglio con i miei compagni", ha dichiarato Giovane ai giornalisti presenti.

Sul momento della partita che lo ha visto protagonista nell’azione del terzo gol azzurro, l’attaccante ha poi scherzato: "Sognavo un assist vincente a De Bruyne. Prima della gara col Frosinone, gliene avevo fatti tanti, ma sempre alla playstation (ride, ndr)".

La prestazione di Giovane, subentrato al 73′ minuto al posto di Noa Lang, è stata significativa soprattutto nel contributo alla manovra offensiva nei minuti conclusivi. Per ulteriori dettagli sulla partita e sulle prestazioni individuali consulta anche l’analisi sulla doppietta di De Bruyne e il successo contro il Frosinone.