Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, ha commentato la sconfitta per 3-0 contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, soffermandosi in conferenza stampa sull’episodio del rigore e sull’atteggiamento della sua squadra. Stando a quanto si apprende, il giocatore ha dichiarato: "Sono arrabbiato per il risultato. Sicuramente perdere non è mai bello, ma sappiamo che abbiamo perso alla ‘nostra maniera’. Preferisco perdere così ma cercando di giocare sempre la nostra partita".

Calò ha analizzato in particolare la decisione arbitrale: "Non l’ho rivisto, in campo ero abbastanza lontano. Ho visto l’arbitro convinto, non l’hanno neanche richiamato al Var, penso ci sia. Feliciani era convintissimo". Il centrocampista ha poi aggiunto: "Sicuramente il rigore parato ci poteva dare un po’ più di energia, anche perché avevamo sofferto i primi 5-10 minuti. Il rigore parato e poi ribattuto con il gol ci ha tolto qualcosa. In quei 10 minuti siamo andati in difficoltà e l’abbiamo pagato".

Guardando avanti, Calò ha parlato della prossima sfida contro il Sassuolo: "Sicuramente voltare subito pagina. Siamo questi, giochiamo in questo modo. Oggi è andata così, in altre partite ci ha dato beneficio. Sono arrabbiato ma consapevole di quello che ha fatto la squadra".

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Sul tema del rigore ha espresso un’opinione anche Capuano, che ha criticato la decisione dell’arbitro Feliciani, come riportato nel nostro approfondimento su Calò e il rigore su Hojlund.

Per un’analisi sulla gara e sul punteggio finale del Napoli, è disponibile il commento di Alvini su vittoria e risultato ampio del Napoli.