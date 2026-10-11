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Calò: “Rigore su Hojlund? L’arbitro era sicuro, senza VAR c’era”

Calò commenta il rigore a Hojlund in Napoli-Frosinone: l'arbitro era certo, senza VAR la decisione era corretta.

di · 1 min
Calò: “Rigore su Hojlund? L’arbitro era sicuro, senza VAR c’era”
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IN BREVE
  • Giacomo Calò ha commentato in conferenza il rigore assegnato in Napoli-Frosinone
  • Calò ha sottolineato la sicurezza dell'arbitro nella decisione e la mancanza del VAR
  • Secondo Calò, la ripetizione del rigore ha influito sull'approccio mentale del Frosinone
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Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, ha commentato in conferenza stampa la decisione arbitrale in occasione del rigore assegnato durante Napoli-Frosinone 3-0. Stando a quanto si apprende, Calò ha dichiarato: “Quello di Hojlund un rigorino? Ero lontano dall’azione, ho visto però l’arbitro sicuro nell’assegnazione anche perché non c’è stato il Var: quindi c’era. Il rigore parato ci poteva dare un po’ più di energia. Abbiamo sofferto molto i primo 10 minuti poi ci siamo assestati. La ripetizione del rigore l’abbiamo pagata poi anche negli episodi successivi dove non siamo riusciti a…”.

Il calciatore si è soffermato sull’impatto psicologico del penalty, sottolineando quanto il rigore parato avrebbe potuto dare slancio alla squadra ciociara. Il Frosinone, dopo un avvio difficile, ha provato a reagire ma ha pagato a caro prezzo gli episodi successivi.

Sul tema del rigore e delle decisioni arbitrali, nel post-partita si sono registrati diversi commenti anche da parte di altri addetti ai lavori. Per approfondire l’analisi arbitrale della gara, è possibile consultare il contributo di Marelli sul rigore di Napoli-Frosinone.

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