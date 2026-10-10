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Fonte: Il Mattino

Spinazzola: “Col cambio modulo posso attaccare di più, oggi serve essere squadra”

Spinazzola parla del cambio modulo prima di Napoli-Frosinone, esprimendo fiducia e voglia di attaccare di più. Le sue parole e le scelte di Allegri.

di · 1 min
Spinazzola: “Col cambio modulo posso attaccare di più, oggi serve essere squadra”
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IN BREVE
  • Leonardo Spinazzola parla del nuovo modulo prima di Napoli-Frosinone ai microfoni di DAZN
  • Il cambio tattico dà all'esterno più libertà offensiva secondo le sue dichiarazioni
  • Spinazzola sottolinea l'importanza di essere squadra nella sfida dopo la sosta
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Leonardo Spinazzola ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento nella sfida di oggi tra Napoli e Frosinone. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, l’esterno azzurro ha parlato delle novità tattiche e delle prospettive personali, dichiarando: "La sosta ha aiutato ad allenarmi e entrare in confidenza con il problema che avevo avuto prima della sosta. Cambio modulo? Forse ho una copertura in più dietro e posso attaccare di più. Abbiamo preparato questo modulo con tutti e sappiamo giocarci perché l’abbiamo già fatto. Oggi l’obiettivo è essere squadra e vincere. Ce lo siamo detti e ci siamo guardati negli occhi: tutti dobbiamo sapere di poter far meglio", come riporta Il Mattino.

Il giocatore è tornato a disposizione dopo lo stop legato all’aritmia e all’intervento subito da Scott McTominay, la cui presenza è tra le novità di formazione per questa gara.

Spinazzola si è soffermato sul lavoro svolto durante la pausa nazionali e sulla volontà di ripartire con il piede giusto. Il cambio modulo introdotto da Massimiliano Allegri potrebbe permettere all’esterno maggiore libertà offensiva, aumentando le soluzioni dell’undici azzurro. Su questa novità e le relative scelte di formazione, puoi approfondire nell’articolo Napoli-Frosinone Allegri cambio modulo: Politano e Spinazzola sulle fasce, Di Lorenzo verso l’esclusione?.

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